Чиновник «Роскосмоса» назвал жителей хрущевок «скотобазой». Теперь он может остаться без работы и в хрущевке

Несмотря на извинения за пост в Facebook, главу подразделения госкорпорации могут отстранить от занимаемой должности.

«Комиссия по этике Госкорпорации «Роскосмос» приняла решение рекомендовать уволить сотрудника, допустившего некорректные высказывания в сети Интернет. Госкорпорация «Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», – говорится 4 марта в сообщении на сайте госкорпорации.

Имя сотрудника не называется, однако в Рунете широко разошлось сообщение на Facebook главы одного из подразделений Станислава Жаркова. В ходе дискуссии он заявил, что жители пятиэтажек хрущёвской эпохи – «скотобаза». Они, по мнению Жаркова, «бухают, колются, бросают мусор в подъезде и орут по ночам».

После широкого резонанса «Роскосмос» пообещал дать оценку действиям своего сотрудника. Сам Жарков чуть позже написал, что нелестная характеристика – это его личное мнение, которое не связано с деятельностью госкорпорации. При этом он признался, что сам живет в хрущевке и «устал от бытовых проблем».