Виновен на 30 тысяч. Суд наказал владельца дважды горевшего на площади Трезини памятника

Мультимиллиардер Борис Берсон оштрафован из-за особняка на Университетской набережной. Наказание за небрежность к наследию Административный кодекс ограничивает двумястами тысячами рублей. Суд почитал, что с бизнесмена хватит и тридцати.

О том, что собственник «Дома А. Черкасского» на Васильевском острове привлечен к ответственности, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Решение по иску городского комитета по охране памятников истории и культуры вынесено 4 марта.

В судебном заседании было изучено состояние здания, которое чиновники задокументировали после пожара в октябре 2018 года. Как сообщали тогда в региональном управлении МЧС, возгорание мусора тушили на 20 квадратных метрах первого этажа. Пламя не пощадило деревянных рам фасадных окон, со стеклами и металлическими решетками, судя по всему, не церемонились спасатели.

Сотрудники КГИОП прибыли на Университетскую набережную, 23, лит. А, на следующий день после ночного пожара. Двери им никто не открыл, но закопченный фасад и внешний осмотр через неприкрытые окна позволили сделать вывод — собственник не ценит и не хранит доверенное ему наследие. Предписанные и согласованные ранее работы по реконструкции здания так и не начались.

Пресс-служба судов уточняет, что Борис Берсон свою вину не признал. Судья Дарья Тен посчитала, что нарушение все же было, но наказание не должно быть суровым. При санкциях ч.1 ст. 7.13 КоАП РФ от 15 000 до 200 000 рублей Берсону вменен штраф в размере 30 тысяч. Состояние совладельца холдинга «Адамант» в 2017 году оценивалось в 18,5 миллиарда рублей.

В Дзержинском районном суде находится еще один иск КГИОП к Берсону, с помощью которого Смольный пытается принудить собственника начать ремонт. По состоянию на 4 марта рассмотрение дела приостановлено. После повторного пожара петербургские депутаты поставили вопрос об изъятии «Дома А. Черкасского» у бизнесмена. В январе врио губернатора Александр Беглов предложил дать Берсону еще немного времени. В ответе парламентариям упоминалось, что 5 мая истекает срок действия «разрешения КГИОП на проведение работ по сохранению особняка».