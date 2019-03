«Зенит»: Покойся с миром, Кит Флинт. Он был настоящим джентльменом во время своего визита на «Петровский» в 2014 году

Футбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. «Покойся с миром, Кит Флинт. Prodigy выступал на стадионе "Петровский" в 2014 году. Он был настоящим джентльменом во время своего визита», – говорится в сообщении клуба и в английской версии твиттера «Зенита».

