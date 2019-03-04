«Зенит»: Покойся с миром, Кит Флинт. Он был настоящим джентльменом во время своего визита на «Петровский» в 2014 году

Футбольный клуб «Зенит» выразил соболезнования в связи со смертью вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. «Покойся с миром, Кит Флинт. Prodigy выступал на стадионе "Петровский" в 2014 году. Он был настоящим джентльменом во время своего визита», – говорится в сообщении клуба и в английской версии твиттера «Зенита».

RIP Keith Flint, the prodigy played our old Petrovsky Stadium back in 2014 and he was an absolute gent while our guest 😢 pic.twitter.com/emWPbdFabN — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) 4 марта 2019 г.

Напомним, Флинта нашли в его доме в Эссексе в Великобритании в понедельник, 4 марта. В официальном инстаграме группы причиной смерти назвали самоубийство. «Новости правдивы, не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные», — говорится в сообщении.

В полиции не считают произошедшее подозрительным. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Кит Флинт родился в Лондоне 17 сентября 1969 года. В 1980-е на одной из рейв-вечеринок он познакомился с диджеем Лиэмом Хоулеттом, с которым в 1990 году и создал группу The Prodigy. Сперва Флинт был просто танцором, вокальный дебют состоялся в песнях Firestater и Breathe, принесших группе большую популярность. Флинт прославился своей дикой прической и эксцентричным поведением на сцене и стал практически лицом команды. The Prodigy — одни из пионеров жанра бигбит, и при участии вокалиста созданы самые популярные хиты — кроме Firestarter и Breathe это Voodoo People, Smack My Bitch up и другие. Отметим, что The Prodigy были заявлены одними из хедлайнеров московского фестиваля Park Live. Выступление в ЦПКиО им. М. Горького должно было пройти 14 июля.