Пятерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос. Их расспросят о фильме «Он вам не Димон»

Пятерых сотрудников Фонда борьбы с коррупцией вызвали на допрос в качестве свидетелей в Москве. Об этом в твиттере сообщил юрист организации Иван Жданов 4 марта.

Интервьюировать активистов будут по уголовному делу об отказе удалить расследование «Он вам не Димон». Производство возбудили в отношении бывшего директора ФБК Романа Рубанова.

В конце февраля Рубанова объявили в розыск. Ему вменяют неисполнение вступившего в законную силу решения суда (статья 315 УК РФ).

В мае 2017 года суд обязал ФБК и его основателя Алексея Навального удалить расследование «Он вам не Димон», в котором упоминался миллиардер Алишер Усманов. В октябре 2017 года судебные приставы задержали Рубанова из-за отказа удалить фрагменты расследования.