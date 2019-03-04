Ватикан откроет секретные архивы времен Второй мировой. Папу Пия XII обвиняли в бездействии при холокосте

Папа Франциск объявил о намерении показать архивные документы Ватикана о деятельности своего предшественника в 40-е годы прошлого века, чтобы дать оценку одному из самых неоднозначных понтификов.

«Церковь не боится истории», – цитирует 4 марта заявление Франциска Reuters.

По его словам, к деятельности 260-го папы римского с 1939 по 1958 год относятся с «некоторым предубеждением и преувеличением». Франциск считает, что архивы помогут пролить свет на его работу во время войны. Официально Ватикан настаивает, что Пий XII старался действовать «за кулисами», чтобы спасти от гибели евреев, а также католиков по всей Европе.

Открытие архивов состоится 2 марта 2020 года.

При этом есть и другая точка зрения на годы Пия XII. Так, еврейские организации считают, что понтифик «закрывал глаза» и открыто не порицал действия нацистов.

Напомним, что ранее Финляндия после долгих исследований признала участие финских граждан в холокосте.