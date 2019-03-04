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Строительство
Публикуется на правах рекламы
04.03.2019 10:05
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Размер ставки по ипотеке – не главный фактор спроса

Размер ставки по ипотеке – не главный фактор спроса

ПСК

Размер ставки по ипотеке – это не ключевой фактор спроса на рынке первичной недвижимости. По данным отдела ипотечного кредитования «ПСК», спада ипотечных сделок за первые два месяца по сравнению с декабрём прошлого года не произошло, несмотря на увеличение ставки, в среднем, на 1%. Популярность ипотечных продуктов обусловлена другими факторами.

По словам руководителя отдела ипотечного кредитования группы компаний «ПСК» Ирины Тютриной, главную роль играет размер первоначального взноса.

«Доля ипотечных сделок по всем объектам у нас достигает 45-50%. И чаще всего покупатели интересуются размером первоначального взноса – чем он ниже, тем выше шанс покупки в ипотеку, ‒ рассказывает Ирина Тютрина. ‒ Отчасти этим объясняется популярность «Сбербанка» среди наших клиентов: банк предлагает низкий порог входа, к тому же, для держателей карт банка действуют специальные предложения. Многие семьи с детьми выбирают те квартиры, где первоначальный взнос не превышает 450 тыс. руб. ‒ так они могут покрыть его материнским капиталом».

Размер ставки отступает на второй план. По мнению Ирины Тютриной, психологически комфортная планка для покупателей ‒ не более 12-13%. Но даже если ставка превысит это значение, можно воспользоваться рефинансированием или реструктуризацией.

«Не стоит сбрасывать со счетов самую очевидную причину – потребность человека в жилье, ‒ добавляет эксперт «ПСК». ‒ Если у семьи острая потребность в собственной квартире и появилась возможность внести первоначальный платёж – они воспользуются ипотекой. При этом размер ставки будет не так важен, ведь разница между условно 10 и 12 процентами на деле не так велика: она составляет 2-3 тыс. рублей в месяц. А через несколько лет они смогут уменьшить сумму выплат через ту же реструктуризацию».

В отделе ипотечного кредитования «ПСК» всегда помогут подобрать наиболее подходящие условия для ипотеки. Во всех проектах «ПСК» действуют десятки ипотечных программ. За подробностями обращайтесь по телефону (812) 680-15-39.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

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