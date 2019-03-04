Huawei будет судиться с правительством США после запрета чиновникам пользоваться китайскими телефонами

Компания по производству телекоммуникационного оборудования Huawei на этой неделе собирается подать иск против американских властей за закон о государственной обороне (NDAA), который ограничивает использование техники китайского производства.

Документы планируется передать в суд штата Техас в четверг, 7 марта. Об этом 4 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Недовольство китайцев вызвал закон, который в Huawei посчитали «направленным против Китая» и «контролирующим правительственные контракты США с китайскими компаниями».

В Huawei от комментариев отказались.

Ранее американский президент Дональд Трамп запретил своим подчиненным пользоваться продукцией Huawei и ZTE, а также наложил вето на развитие сетей 5G китайскими компаниями. Вслед за американцами об ограничениях для Huawei и ZTE также задумались в Новой Зеландии, Австралии, Чехии, Японии и других странах.

При этом в России китайская компания Huawei в последние годы активно развивается. Так, Минстрой предложил внедрить в городах систему распознавания лиц, для разработки которой привлекут специалистов из Поднебесной. В ноябре стало известно, что китайская компания откроет в Татарстане научно-исследовательский центр, а в Санкт-Петербурге уже в 2019 году появится дата-центр Huawei 3data Cloud.