Бывший PR-менеджер Кокорина: Пиар-кампания вокруг его ареста не просто обречена на провал, а еще больше убивает ребят

Елена Болотова, бывший PR-менеджер Кокорина, рассказала о том, какие ошибки были допущены его окружением после ареста. По ее словам, был шанс сгладить отрицательные последствия этой истории.

«Большой ошибкой было то, что они сразу не вышли, не извинились и не предприняли никаких мер. Отсутствие полной информированности и правды об инциденте вызвало у общества жестокую и негативную реакцию. Здесь должно было произойти оперативное вмешательство, и участники конфликтов должны были сразу высказаться. Из-за того, что этого не произошло своевременно, у большинства СМИ появилась возможность задавить ребят, сделать из них хулиганов, подонков и так далее. По-человечески мне очень больно. Потому что я обоих их знаю очень давно. Мне жаль, что несдержанность привела к таким последствиям. Вся пиар-кампания вокруг этой ситуации выстроена очень плохо. Она не просто обречена на провал, а еще больше убивает ребят», – цитирует Болотову «БИЗНЕС Online».

Елена Болотова сотрудничает с игроками сборной России Фёдором Смоловым, Александром Самедовым, Георгием Джикией и Фёдором Кудряшовым. Раньше она также помогала Александру Кержакову. Степень доверия у бывшего футболиста «Зенита» к ней была настолько высокой, что Болотова даже выступала за него в суде по делу о подделке документов в рамках хищения у Кержакова 300 млн рублей.