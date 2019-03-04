Бывший PR-менеджер Кокорина: Пиар-кампания вокруг его ареста не просто обречена на провал, а еще больше убивает ребят
Елена Болотова, бывший PR-менеджер Кокорина, рассказала о том, какие ошибки были допущены его окружением после ареста. По ее словам, был шанс сгладить отрицательные последствия этой истории.
«Большой ошибкой было то, что они сразу не вышли, не извинились и не предприняли никаких мер. Отсутствие полной информированности и правды об инциденте вызвало у общества жестокую и негативную реакцию. Здесь должно было произойти оперативное вмешательство, и участники конфликтов должны были сразу высказаться. Из-за того, что этого не произошло своевременно, у большинства СМИ появилась возможность задавить ребят, сделать из них хулиганов, подонков и так далее. По-человечески мне очень больно. Потому что я обоих их знаю очень давно. Мне жаль, что несдержанность привела к таким последствиям. Вся пиар-кампания вокруг этой ситуации выстроена очень плохо. Она не просто обречена на провал, а еще больше убивает ребят», – цитирует Болотову «БИЗНЕС Online».
Елена Болотова сотрудничает с игроками сборной России Фёдором Смоловым, Александром Самедовым, Георгием Джикией и Фёдором Кудряшовым. Раньше она также помогала Александру Кержакову. Степень доверия у бывшего футболиста «Зенита» к ней была настолько высокой, что Болотова даже выступала за него в суде по делу о подделке документов в рамках хищения у Кержакова 300 млн рублей.
Справка:
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы "Пекин" напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.