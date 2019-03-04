"Техэкспо" - ДГУ и энергоснабжение "под ключ"

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Инжиниринговая компания "Техэкспо", с 2014 г. работающая в сфере автономного энергоснабжения объектов, предлагает поставку, аренду, монтаж и обслуживание дизельных электростанций, а также проектирование энергокомплексов.

В "копилке" компании примеры таких проектов, как обеспечение электропитания фан-зоны ЧМ-2018 по футболу и техобслуживание систем электропитания в Смольном.

Так, к примеру, в январе этого года компания «Техэкспо» поставила дизельную электростанцию ТЭ.800П-Т400-2РП собственного производства мощностью 818 кВт на базе двигателя Perkins 4008TAG2A (Великобритания) и генератора MeccAlte (Италия) для бизнес-центра FORT TOWER в Санкт-Петербурге. Бизнес-центр соответствует международным требованиям к офисным центрам класса «А+» и номинирован на получение сертификата LEED Gold.

Летом прошлого года во время ЧМ-2018 по футболу компания «Техэкспо» отвечала за бесперебойное электроснабжение фан-зоны Фестиваля болельщиков в Санкт-Петербурге. В 2017 году «Техэкспо» занималась техобслуживанием системы гарантированного электропитания на базе трех дизель-генераторных установок (ДГУ) VibroPower VP640P мощностью 512 кВт каждая в комплексе зданий Смольного для нужд администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Выступая как EPC-подрядчик, то есть оказывая услуги "под ключ", компания не бросает своих клиентов после покупки, как это часто делают перепродавцы ДГУ. После поставки дизельных генераторов "Теэхкспо" отвечает и за сервисное обслуживание оборудования.

Среди преимуществ компании – большой опыт с госзаказчиками, а также реализация не толькосложных проектов, но и низкорентабельных поставок и обслуживания ДГУ. В "Техэкспо" готовы браться даже за те проекты, где основной поставщик товара не готов тратить время и силы, например – подключение к энергоснабжению больницы Петербурга.Так компания решает социальную сторону вопроса обеспечения электроэнергией, необходимой для поддержания жизни людей в больнице в случае отключения постоянного источника электроснабжения.