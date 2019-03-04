«Алмаз – Антей» ввел в строй новый цех комплексной сборки

4 марта 2019 года концерн ввел в эксплуатацию новый цех комплексной сборки и регулировки на территории АО «НПО «Лианозовский электромеханический завод».

В церемонии открытия участвовали Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Концерна Ян Новиков и генеральный директор НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский.

Новый цех комплексной сборки спроектирован проектным бюро ЛЭМЗ и построен за два года за счет собственных средств и государственных инвестиций на развитие ОПК. Цех рассчитан на создание образцов зенитных ракетных систем и радиолокационного оборудования. Проектная площадь цеха 6400 кв. м., численность персонала до 200 человек. Объем инвестиций в этот проект составил 250 млн. рублей.

«Ввод в эксплуатацию современного, оснащенного всем необходимым производственного цеха, позволит решать задачи, стоящие перед Концерном и НПО «Алмаз» по серийному производству перспективных конкурентоспособных изделий техники ПВО. Кроме того, с открытием этой новой площадки Москва дополнительно получит более двухсот рабочих мест», – заявил в ходе церемонии генеральный директор Концерна Ян Новиков.

В ближайшем будущем на территории НПО «ЛЭМЗ» будут построены и введены в эксплуатацию административный лабораторный корпус, центр обучения иностранных специалистов, складской и производственный корпуса и котельная.

«Лианозовский электромеханический завод» – одно из ведущих российских промышленных предприятий, специализирующееся в области разработки и производства продукции гражданского и оборонного назначения – радиолокационных систем для контроля воздушного пространства, противовоздушной обороны и управления воздушным движением, аэродромного и метеорологического оборудования.

Продукция завода широко известна не только в России и странах СНГ, но и в многих других странах. Завод вошел в состав ПАО «НПО «Алмаз» в октябре 2018 года.

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