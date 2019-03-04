Ремонт подсветки петербургской телебашни подешевел в 8 раз. Освободившиеся средства направят на реконструкцию уличного освещения

Расходы на ремонт подсветки телебашни в 2019 году составят не 133 млн, как предполагалось ранее, а около 16,5 млн. Остальное направят на обновление наружного освещения в нескольких районах города.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 4 марта, в ходе совещания с членами правительства врио губернатора Александр Беглов поинтересовался у вице-губернатора Максима Шасколького, идет ли работа по переоценке расходов в сфере энергетики. По словам Шасколького, в ходе этой работы чиновники обратили внимание на то, что в 2019 году предполагается направить порядка 132 млн рублей на реконструкцию освещения телебашни, при этом даже не меняется художественное решение. В связи с этим решено, что на поддержание подсветки телебашни хватит порядка 16 млн рублей. Остальное можно направить на реконструкцию уличного освещения. Были названы несколько районов, в частности Пушкинский Красносельский, Курортный и Колпинский. Кроме того, предполагается заменить около 100 км неизолированного провода на самонесущий.

Александр Беглов, в свою очередь, отметил, что в последний раз облик подсветки телебашни менялся около 10 лет назад. В связи с этим чиновникам дано поручение проработать вариант привлечения частных инвестиций к этому проекту.