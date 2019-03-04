ДТП на «Скандинавии», ЗСД, КАД. Снегопад «насыпал» Петербургу в выходные больше 1300 аварий

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти 4 марта рассказало, сколько аварий произошло на дорогах двух регионов за прошедшие выходные. Снегопад увеличил их число и там, и там, причем в Петербурге их зафиксировали на 437 больше, чем неделю назад. А вот пострадавших в этих ДТП в городе на Неве, напротив, оказалось меньше, чем в предыдущие выходные.

По данным Госавтоинспекции, 2 и 3 марта в Петербурге произошло 1385 ДТП, из них с пострадавшими – 23. Неделей ранее, с 22 по 24 февраля, инспекторы зафиксировали 948 аварий, в том числе 22 с пострадавшими. Тогда травмы получили 28 взрослых и один ребенок, а два человека погибли, а в этот раз пострадали 23 взрослых и трое детей, жертв не было.

Так, 2 марта около 11:25 на 3-м километре Зеленогорского шоссе 34-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Cobalt выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Ford EcoSport под управлением 80-летнего мужчины, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Курортному району. В результате пострадали женщина-водитель «Шевроле» и 64-летняя пассажирка «Форда». Обеих госпитализировали в ГБ №40 Сестрорецка.

Вечером того же дня произошли две серьезные аварии на скоростных магистралях. В Московском районе города два «Рено» сошлись на ЗСД. Авария произошла, по данным «Дорожного инспектора», около 18:20 на 42-м километре Западного скоростного диаметра, на участке от Благодатной улицы в сторону Пулковского шоссе. По предварительным данным, 44-летний мужчина на Renault Logan при перестроении из ряда в ряд столкнулся с грузовым Renault под управлением 38-летнего мужчины. Водителя легковушки доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Затем в Красносельском районе произошло массовое ДТП на КАД. Около 19:30 на 78-м километре внутреннего кольца столкнулись четыре автомобиля: KIA, Toyota, Volkswagen и Volvo. В результате ДТП различные травмы получили 43-летний водитель и 8-летний пассажир KIA.

Не повезло и объектам инфраструктуры. В воскресенье, 3 марта, на Ленинском проспекте маршрутка уронила светофор, а напротив Летнего сада иномарка врезалась в фонарный столб.

На Кутузовской набережной воскресным утром легковушка подрубила крыльцо дома на Кутузовской набережной и врезалась в само здание, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Ленинградской области суммарно число ДТП за минувшие выходные не сильно больше итогов предыдущих выходных: 255 случаев против 234-х. Однако аварий с пострадавшими оказалось больше вдвое: 18 против 9 случаев неделю назад. Травмы получили 36 человек, что уже втрое больше, чем за предыдущие выходные. Трое пострадавших – дети. Зато, к счастью, в этот раз обошлось без погибших (неделей ранее дорожные аварии унесли две жизни).

Утром 2 марта в Кингисеппском районе Ленобласти в аварию попал школьный автобус. Около 6:25 на 83-м километре автодороги Петродворец – Кейкино 40-летний водитель Renault Logan, двигаясь от Петербурга в сторону Кингисеппа, не справился с управлением и столкнулся с «ПАЗиком», сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. К счастью, никто не пострадал.

А вот массовая авария во Всеволожском районе имела уже более серьезные последствия. По данным ГИБДД, около 11:20 на 24-м километре автодороги Парголово – Огоньки 53-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречку и столкнулся с Mazda CX-5 под управлением 70-летнего мужчины. Затем «Мазда» столкнулась с грузовиком Mercedes Actros, за рулем которого был мужчина 48 лет, а грузовик – с Toyоta RAV4 под управлением 43-летнего мужчины.

67-летняя пассажирка «Мазды» получила травмы средней тяжести, а ехавший с ней мальчик 2006 года рождения – легкие. Ребенка доставили в детскую городскую больницу им. Раухфуса. Отмечается, что у водителя «Форда» стаж за рулем – 32 года.

Около 14:45 2 марта на 62-м километре трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти столкнулись две машины. По предварительным данным, пишет «Инспектор», 27-летний мужчина на автомобиле «УАЗ», начиная движение от правой обочины, не пропустил Mitsubishi, за рулем которого находился 44-летний мужчина. В результате водитель отечественной машины и 39-летний пассажир иномарки получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в больницу Шлиссельбурга.

Вечером того же дня еще одно серьезное ДТП произошло на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе области. По предварительной информации, около 17:35 на 135-м километре федеральной автодороги 64-летний водитель Saab не справился с управлением, выехал на встречную полосу и перегородил ее, встав поперек дороги. После этого в «Сааб» въехала встречная Skoda, в нее – Toyota, а Saab от удара отбросило в стоявший у обочины Volkswagen и находившегося рядом человека.

В итоге 33-летняя пассажирка «Сааба» получила тяжелые травмы. Еще у троих – 22-летнего пассажира и 44-летней пассажирки «Шкоды», а также 62-летнего пешехода, находившегося у «Фольксвагена», – травмы средней тяжести, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС №2 ГИБДД.

Еще две аварии с пострадавшими произошли 3 марта. Около 14:10 на 11-м километре дороги Гатчина – Ополье в Гатчинском районе 26-летний водитель автомобиля KIA выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chery под управлением 62-летнего мужчины. По данным районного отдела ГИБДД, в результате ДТП с различными травмами госпитализировали водителя «КИА» и двоих пассажиров «Чери» – мужчин 49 и 46 лет.

Вторая авария случилась в Кингисеппском районе на подъезде к Морскому торговому порту Усть-Луга. Там около четырех часов дня столкнулись два самосвала. Оба водителя пострадали.