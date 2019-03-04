МИД РФ занимается экстрадицией голодавшего в греческой тюрьме «российского хакера». В США его подозревают в отмывании 4 млрд долларов

В Кремле заверили, что знают о деле российского гражданина Александра Винника, которого требуют выдать США и Франция. Российские дипломаты пытаются добиться его экстрадиции на родину.

«Безусловно, судьбой Винника занимаются. Пока ясности нет. Занимаются по линии Министерства иностранных дел. Поэтому вопрос нужно адресовать туда, именно МИД является "единым окном" по такого рода делам», – цитирует 4 марта заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила отправить Винника в Россию, подчеркнув, что у него серьезно подорвано здоровье после голодовки в греческой тюрьме. Кроме того, у супруги россиянина диагностирован рак головного мозга, а двое детей могут остаться сиротами.