Происшествия
МИД РФ занимается экстрадицией голодавшего в греческой тюрьме «российского хакера». В США его подозревают в отмывании 4 млрд долларов
В Кремле заверили, что знают о деле российского гражданина Александра Винника, которого требуют выдать США и Франция. Российские дипломаты пытаются добиться его экстрадиции на родину.
«Безусловно, судьбой Винника занимаются. Пока ясности нет. Занимаются по линии Министерства иностранных дел. Поэтому вопрос нужно адресовать туда, именно МИД является "единым окном" по такого рода делам», – цитирует 4 марта заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова ТАСС.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила отправить Винника в Россию, подчеркнув, что у него серьезно подорвано здоровье после голодовки в греческой тюрьме. Кроме того, у супруги россиянина диагностирован рак головного мозга, а двое детей могут остаться сиротами.
Справка:
Напомним, что греки задержали Винника 25 июля 2017 года по запросу США. Греки никак не могут решить, кому выдать «хакера» — России, США или теперь Франции. В Америке Винника обвиняют в отмывании до 4 млрд долларов через биржу для торговли биткоинами BTC-e. Винник обвинения отрицает. В СМИ его называли одним из совладельцев биржи, руководство BTC-e опровергало эту информацию. В России Винника заочно арестовали по делу о мошенничестве 11 августа 2017-го. Видимо, он пытается всеми силами добиться выдачи именно в Россию. Ранее Верховный суд Греции постановил, что передавать злоумышленника надо американцам.