Смольный предложил петербуржцам выбрать маршрут для «Большого велопарада - 2019»

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал опрос: петербуржцев спрашивают в социальной сети «ВКонтакте», какой должна быть трассировка «Большого велопарада» в 2019 году. Запись размещена в официальной группе ведомства.

На выбор петербуржцам предоставлено три варианта трассировки:

– Маршрут № 1 (16 км): БКЗ «Октябрьский» – Невский пр. – Садовая ул. – Троицкий мост – Гренадерский мост – Ушаковская наб. – Яхтенная ул. – Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

– Маршрут № 2 (17 км): БКЗ «Октябрьский» – Невский пр. – Дворцовый пр-д – Дворцовая наб. –Троицкий мост – Гренадерский мост – Ушаковская наб. – Яхтенная ул. – Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

– Маршрут № 3 (17,5 км): Смольный – Большеохтинский мост – Комаровский мост – Выборгская наб. – Яхтенная ул. – Парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Голосование продлится до 10 марта. Это первый случай, когда чиновники привлекли к выбору маршрута для «Большого велопарада» горожан. Мероприятие пройдет 26 мая 2019 года.

Напомним, что велопарады в Петербурге организуются с 2016 года. В прошлом году в мероприятии приняло участие более 18 тысяч человек. Самый первый велопарад собрал 5 тысяч человек.