«Фонтанка» расширяет аудиторию. Поставлен исторический рекорд в 370 тысяч уникальных посетителей в сутки

370 тысяч уникальных посетителей в среднем в сутки заходили на сайт «Фонтанки» в феврале. Такие данные зафиксировал сервис Liveinternet. Февраль поставил абсолютный рекорд за всю историю интернет-газеты. Предыдущий максимум был в марте 2018-го.

По просмотрам же лидером остаётся март 2017 года. Тогда страницы «Фонтанки» открывали 1 млн 357 тысяч раз в сутки. К этому показателю удалось тоже вплотную приблизиться в феврале этого года, среднесуточные просмотры за месяц составили 1 млн 249 тысяч.

Самыми читаемыми текстами февраля стали материал о ДТП на Невском проспекте, где водитель «под шариками» сбил насмерть двух пешеходов, заметка о погибшем от удара сосульки студенте Бабурбеке Очилове и расследование о почтовых бомберах, терроризирующих Петербург ложными сообщениями о минировании.