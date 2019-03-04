Главная звезда СКА может уехать в НХЛ уже в этом сезоне. Всё ради денег

Лучший нападающий хоккейного клуба СКА Никита Гусев может перейти в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» уже в этом сезоне. Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на агента 26-летнего форварда Джея Пи Бэрри, это нужно, чтобы получить более выгодные условия по новому контракту в североамериканской лиге.

«Если Никита Гусев подпишет контракт с «Вегасом» после завершения сезона в КХЛ и сыграет хотя бы один матч в нынешнем сезоне НХЛ, срок действия его однолетнего контракта начального уровня (так называемый контракт новичка. – Прим. ред.) истечет в этом году. Таким образом, уже первого июля Гусев получит статус ограниченно свободного агента в НХЛ», – заявил агент Джей Пи Бэрри.

Дело в том, что по контракту новичка Гусев не может получать более 925 тысяч долларов за сезон. После окончания такого рода соглашений игрок может вести переговоры без ограничений в сумме. Автоматически свободным агентом игрок без контракта в НХЛ становится только по достижении 28 лет.

Гусев был задрафтован «Тампой Бэй» в 2012 году под общим 202-м номером. В 2017 году права на хоккеиста путем обмена получил «Вегас». Сейчас Гусев имеет действующий контракт на 80 млн рублей в год с петербургским СКА, который истекает 30 апреля 2019 года. Теоретически стороны могут досрочно расстаться по обоюдному соглашению сторон.

Никита Гусев — главная звезда нынешнего СКА. Он стал лучшим бомбардиром (81 очко) регулярного чемпионата КХЛ 2018/19, установившим рекорд лиги по результативным передачам (64), а также единственным хоккеистом петербургского клуба, который сыграл все 62 матча в «регулярке».