Посажены на «Х...ЕР». В Петербурге принудительно выдают госномера с затейливой буквицей

В МРЭО Петербурга закончились госномера региона «198». Для регистрации автомобилей полиция смахнула пыль с отправленных в архив сочетаний «Х...ЕР» и «Х...УЕ».

О дефиците госномеров «Фонтанке» 4 марта сообщили несколько читателей. Им выдали серию не 198-го региона, а предыдущие.

«Все подразделения заставили посчитать резерв и приготовить к выдаче, так как на прошлой неделе привезли небольшие остатки 198-го, их явно не хватает, – подтвердил собеседник в МРЭО. – На данный момент некоторым водителям попадается новый номер, но в основном автомобили регистрируются на резервные или вообще архивные, бывшие в эксплуатации».

На форуме сайта «меченых властью» o001oo.ru пользователи подтверждают дефицит.

«В МРЭО-1 на Северном проспекте выдают Х...ЕР178. На Лабораторном проспекте в МРЭО-17 – Х...УЕ178», – делятся они. На проспекте Обуховской Обороны в оборот пущены архивные знаки 98-го региона, сохранившиеся от предыдущих владельцев. Водителям в эти дни перепадает даже резервная серия «О...КО178».

Серии «Х...ЕР» и «Х...УЕ» получили популярность в июле 2017 года, когда МРЭО зафиксировали массовый отказ от них. Власти пошли навстречу петербуржцам, выдавая нейтральные буквенные сочетания, и архивировали неоднозначные номера.

«Фонтанка» запросила УГИБДД Петербурга о причинах дефицита госномеров 198-го региона, ответ пока не получен.