«Необычная активность». Британские спецслужбы проверят «безумную беготню» в посольстве РФ в день отравления Скрипаля
Британские следователи, занимающиеся делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заинтересовались «необычной активностью» у здания российской дипмиссии перед отравлением в Солсбери.
«Служба безопасности MI5, секретная разведывательная служба MI6 и центр правительственной связи GCHQ изучали «безумную беготню» в здании в Кенсингтоне в дни, предшествовавшие отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», – об этом 4 марта сообщает английское издание The Guardian со ссылкой на свои источники.
Следователи зафиксировали «неистовое и беспрецедентное» движение около здания российской дипмиссии. Однако, что конкретно происходило – не сообщается. В GCHQ, МИДе и МВД королевства отказались от комментариев.
«Через год после нападения еще есть части пазла, которые мы продолжаем собирать вместе, и я призываю всех, у кого есть какая-либо информация, которую они еще не сообщили в полицию, сделать это», – заявил старший национальный координатор по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.
Справка:
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.