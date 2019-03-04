«Необычная активность». Британские спецслужбы проверят «безумную беготню» в посольстве РФ в день отравления Скрипаля

Британские следователи, занимающиеся делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заинтересовались «необычной активностью» у здания российской дипмиссии перед отравлением в Солсбери.

«Служба безопасности MI5, секретная разведывательная служба MI6 и центр правительственной связи GCHQ изучали «безумную беготню» в здании в Кенсингтоне в дни, предшествовавшие отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», – об этом 4 марта сообщает английское издание The Guardian со ссылкой на свои источники.

Следователи зафиксировали «неистовое и беспрецедентное» движение около здания российской дипмиссии. Однако, что конкретно происходило – не сообщается. В GCHQ, МИДе и МВД королевства отказались от комментариев.

«Через год после нападения еще есть части пазла, которые мы продолжаем собирать вместе, и я призываю всех, у кого есть какая-либо информация, которую они еще не сообщили в полицию, сделать это», – заявил старший национальный координатор по борьбе с терроризмом Дин Хейдон.