Суд в Петербурге начал пересматривать приговор ловцу покемонов Руслану Соколовскому, но отложил заседание на 13 марта

Руслан Соколовский//Илья Казаков/"Фонтанка.ру"

Куйбышевский районный суд Петербурга 4 марта начал пересматривать приговор Руслану Соколовскому, осужденному за «ловлю покемонов» с помощью приложения PokemonGo в екатеринбургском Храме на Крови. Несмотря на то что «разжигал ненависть» он на Урале, разбираться с наказанием решили по новому месту его жительства.

На заседание в понедельник не пришёл представитель уголовно-исполнительной инспекции. Не было и личного дела осуждённого. Также были запрошены сведения об административных правонарушениях молодого человека. Поэтому рассмотрение дела по существу отложили на 13 марта.

Руслан Соколовский прославился в 2016 году как ловец покемонов, когда на видео снял свою охоту в Pokemon GO в екатеринбургском Храме на Крови. В 2017-м суд признал его действия экстремизмом и приговорил его к 3,5 года условно за возбуждение вражды, оскорбление чувств верующих и незаконный оборот специальных технических средств. После срок сократили на 15 месяцев, добиться меньшего через Верховный суд Соколовский не смог.

После исключения наказания по «экстремистской» 282-й статье Уголовного кодекса блогер планирует начать ездить за границу (сейчас ему это запрещено) и пользоваться банковскими услугами, поскольку выйдет из особого списка Росфинмониторинга. Он заявил о намерении поехать в Швейцарию и Чехию к знакомым, но окончательно покинуть Россию он не собирается, так как именно здесь его аудитория и проекты.

Президент Владимир Путин 27 декабря подписал закон о смягчении 282-й статьи Уголовного кодекса. И все подобные дела, как говорил адвокат Соколовского, подлежат пересмотру: «Если у лиц были судимости, то судимость снимается, если она не погашена, и устраняются негативные последствия осуждения».