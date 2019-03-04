Российские военные инспекторы совершат наблюдательный полёт над Венгрией

По заявлению начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в рамках реализации международного договора по Открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения АН-30Б над территорией Венгрии, сообщает 4 марта Минобороны России.

Наблюдательный полет над Венгрией будет выполняться в период с 4 по 8 марта с аэродрома Открытого неба Кечкемет. Максимальная дальность полета составит 860 километров.

Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а венгерские специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором.

Наблюдательные полеты в рамках договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.

Это четвертый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств – участников договора в 2019 году.