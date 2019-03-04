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04.03.2019 14:35
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Чиновники рассказали о проекте экологических зон в Петербурге. Пока – в основном про штрафы

В каких районах запрещать движение машин с двигателем низкого экологического класса, будут решать региональные власти Санкт-Петербурга и Москвы, пояснили в Минтрансе, комментируя подготовленный по поручению правительства документ. Водителей-нарушителей предполагается штрафовать.

В январе, напомним, вице-премьер Максим Акимов поручил правительствам Москвы и Санкт-Петербурга вместе с Минтрансом, МВД, Минпромторгом и Минприроды до 4 марта представить планы введения зон с ограничением движения неэкологичного транспорта. О некоторых подробностях этого проекта пишет сегодня «Коммерсантъ».

В Минтрансе изданию рассказали, что сейчас проект находится на согласовании ведомствами, но деталей почти не раскрыли. Власти Москвы и Санкт-Петербурга должны будут сами определить, в каких районах и от какого вида транспортных средств наносится максимальный ущерб экологии, пояснили в пресс-службе ведомства.

Экологически чистая зона будет обозначаться новым знаком, введенным в ПДД в июле 2018 года, но ещё не использовавшимся («Евро-0», «Евро-1», «Евро-2», «Евро-4» и т. д. – экологический класс двигателя, с которым можно проезжать). Пока за нарушение требований этого знака предусмотрен штраф в 500 рублей. Однако к октябрю МВД и Минтранс собираются разработать поправки к КоАП по введению нового штрафа, повышенного.

Для владельцев старых машин, экологический класс которых вообще неизвестен (в России более 20 миллионов машин возрастом старше десяти лет, это 30% всего автопарка), Минпромторг намерен разработать схему упрощенного получения документов.

В петербургском комитете по развитию транспортной инфраструктуры изданию заявили, что необходимо «провести дополнительные исследования на предмет установления оптимальных территориальных границ пилотной зоны». «Пока нет никаких конкретных действий, мы ждем инструкций из Москвы, – говорит источник в администрации Санкт-Петербурга. – Это очень сложная история, много подводных камней, много всего нужно еще сделать».

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