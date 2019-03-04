Порошенко уволил первого заместителя председателя секретаря СНБО

Олег Гладковский уволен с должности первого заместителя председателя секретаря СНБО. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Николаеве, сообщает 4 марта "112 Украина".

"Сегодня утром перед вылетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", – заявил Порошенко.

Он заявил, что видит своей задачей создать такие условия, при которых люди поверят в беспристрастность расследования. "Чтобы каждый мог убедиться, что в подобных ситуациях, если доказана вина, не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давние знакомства с президентом", – добавил глава государства.

Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info (программа "Наши деньги") представила фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около $9,3 млн).

Во вторник, 26 февраля, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский приостановил свои полномочия и призвал правоохранителей проверить обнародованные факты о незаконных сделках при закупках в армии.

27 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах в оборонной сфере на основании журналистского расследования. Верховная рада 28 февраля приняла постановление о расследовании фактов злоупотреблений на предприятиях "Укроборонпрома". Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного хищения имущества должностными лицами концерна. Экс- премьер Украины на фоне скандала с чиновником попыталась инициировать импичмент Порошенко.