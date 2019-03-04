В Петербурге продолжается эвакуация. В список добавились ещё пять школ, одну из которых «минируют» уже в пятый раз

Лицей №590 Красносельского района Петербурга эвакуировали из-за письма о бомбе. Детей и сотрудников вывели из здания около половины первого 4 марта. Учащихся 1 и 2 классов отправили греться в детский сад № 76, третьеклассников и четвероклассников – в 77-й детсад, средняя школа ушла в гимназию № 293. Помещения осмотрели сотрудники полиции, в 13:20 учреждение продолжило работу в обычном режиме.

Кроме этого, в Красносельском районе были эвакуированы школы № 568, № 369 и № 247. Последнюю за десять дней освобождают из-за анонимок уже в пятый раз. В Московском – школа № 358.

Ранее эвакуированы были несколько школ в Приморском районе Петербурга. Массовая рассылка писем с угрозами минирования продолжается уже третью неделю. Она может быть связана с переделом рынка Minecraft. Не исключено, что за всем этим могут стоять вероятные владельцы серверов популярной онлайн-игры. Пока правоохранители подозревают в атаке 19-летнего выходца с Украины и российского студента.