Беглова снова спросят о «желании Резника сдать город фашистам», а самому депутату припомнили «мерзавца» в адрес главы «Воина-В»

Максим Резник обжаловал отказ в иске к врио губернатора Александру Беглову за фразу о желании депутата Законодательного собрания якобы сдать город фашистам и его «сумасшествии». Горсуду предлагается прослушать полное выступление врио губернатора в госпитале ветеранов.

Об оспаривании решения Смольнинского суда Резник сообщил в Facebook 4 марта. В прикрепленном к посту тексте жалобы указано, что депутат просит Санкт-Петербургский горсуд удовлетворить исковые требования.

Поводом для иска о защите чести и достоинства стало высказывание Беглова в выступлении по случаю открытия музея блокадной медицины: «Сегодня опять там [в парламенте] один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город фашистам… С ума сошел».

Смольнинский суд отказал Резнику, посчитав, что из представленной им аудиозаписи непонятно, что это было за выступление, происходило ли оно в рамках официального мероприятия или частной беседы. Суд не смог признать запись допустимым доказательством распространения сведений.

«По мнению суда, истец не доказал факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск», – говорится в решении Смольнинского суда.

У Резника есть полная аудиозапись выступления Беглова, и, скорее всего, она будет предоставлена Санкт-Петербургскому горсуду при рассмотрении жалобы.

Одновременно депутат стал ответчиком по иску главы стройкомпании «Воин-В» Олега Глущенко. Он в 2016 году использовал эпитеты «мерзавец» и «провокатор» таким образом, что бизнесмен отнес их на свой счет. Высказывания оценены в 1 млн рублей.

Василеостровский суд принял иск к производству и назначил предварительное слушание на 26 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.