Происшествия
Пожар на мусоросортировочном пункте потушили. Но Митрофаньевское шоссе пока стоит в пробке
Пожар на мусоросортировочном пункте на Митрофаньевском шоссе ликвидировали. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга 4 марта.
По данным ведомства, возгорание произошло в цельнометаллическом ангаре для переработки мусора размером 40х15 метров. Огонь перекинулся на сортировочную ленту. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.
Из-за угрозы распространения пламени ранг пожара повысили до 1-бис. В тушении участвовали 40 человек и 8 единиц техники.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение транспорта затруднено на Митрофаньевском шоссе и Старообрядческой улице.