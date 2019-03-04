Совет ЕС продлил на год санкции против Януковича и его окружения

Совет ЕС продлил на год санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, исключив при этом одного человека из санкционного списка. Об этом говорится в распространенном 4 марта заявлении Совета ЕС. Срок действия санкционного списка продлен на год.

"Совет ЕС продлил до 6 марта 2020 года замораживание активов в отношении 12 лиц (включая экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшее окружение – прим. ред.), идентифицированных как ответственных за нецелевое использование украинских государственных фондов и своего служебного положения. Запретительные меры в отношении одного человека продлены не были", – говорится в заявлении.

Ранее источники в Брюсселе сообщали, что из списка будет исключен Андрей Клюев в соответствии с решением суда ЕС. Точно это станет известно после публикации в Официальном журнале ЕС 5 марта, когда решение вступит в силу.

27 февраля это решение согласовали постоянные представители 28 стран – членов Евросоюза.