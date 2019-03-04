Смольный выселил незаконный мини-отель в центре Петербурга. Его владельцы незаконно расширили свою площадь за счет городского имущества

Комитет по контролю за имуществом Петербурга 4 марта выселил мини-отель «Петровский двор» из принадлежащего городу помещения на Казанской улице, дом 41. Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве, предприниматели использовали 70 кв. метров, расположенных на цокольном этаже многоквартирного жилого дома, без правовых оснований, поскольку договор аренды на них не заключался.

Владелица гостиницы ИП Ершова в 2009 году выкупила и оформила в частную собственность соседнее помещение. «Предположительно, желая расширить свой бизнес, предприниматель осуществила самозахват», – отметили в ККИ.

Просьбу добровольно освободить городское имущество предприниматель проигнорировала. В итоге помещение было освобождено Центром повышения эффективности использования государственного имущества.