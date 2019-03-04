Госинформсистему в области ветеринарии атаковали хакеры

Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии (ВетИС) подверглась DDoS-атаке, сообщает пресс-служба Россельхознадзора 4 марта.

Атака была произведена 3 марта в период с 09:50 по 09:56 по московскому времени. Объем атаки составил не менее 400 Kpps (тысяч пакетов в секунду). В ведомстве отметили, что, в отличие от предыдущих хакерских атак с расчетом на переполнение канала связи, текущая атака была нацелена на перегрузку сетевого оборудования большим количеством соединений. Весь трафик атаки был переадресован на систему очистки, определения источников и их подавления.

В ведомстве добавили, что серверный узел, подвергшийся атаке, обеспечивает работу веб-интерфейсов компонентов ВетИС «Меркурий», который обеспечивает ветеринарную сертификацию в электронном виде, и «Аргус», который поддерживает выдачу разрешений на ввоз, вывоз и транзит по территории России и (частично) Белоруссии и Казахстана.

«По результатам принятых мер противодействия, затруднений в функционировании ВетИС не выявлено. Собранные сведения переданы в компетентные органы для проведения проверки и принятия мер, предусмотренных российским законодательством», — говорится в сообщении.