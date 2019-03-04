6 парков в двух районах Петербурга свяжут веломаршрутами

Городской центр управления парковками дал старт двум конкурсам на проектирование двух велосипедных маршрутов. Об этом 4 марта сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Один из маршрутов соединит Ладожский парк и парк Малиновка, пройдя по Заневскому проспекту и проспекту Косыгина на участке от проспекта Энергетиков до Наставников. Максимальная цена контракта — 4,2 млн рублей. Второй маршрут свяжет 4 парка в Кировском районе: велодорожка пройдет через проспект Ветеранов от Воронцовского сквера, далее через парк Александрино и Полежаевский парк до парка Сосновая Поляна. За проект власти готовы заплатить до 10,3 млн рублей.

Справиться с проектированием маршрутов будущие подрядчики должны будут до 15 ноября 2019 года, а к 31 октября 2020 года нужно подготовить проект реконструкции светофоров на пути следования велосипедистов. Обустройство велодорожек планируется провести в 2021 году.

Ранее Смольный заказал проектирование 4 веломаршрутов общей протяженностью 12,8 километра. Дорожки для любителей крутить педали появятся в Красносельском, Невском и Пушкинском районах.