Петербуржцы заметили большой столб чёрного дыма. На Митрофаньевском шоссе горит пункт сортировки мусора

Столб чёрного дыма заметили в Московском районе Петербурга 4 марта. О пожаре очевидцы сообщили в социальных сетях около 12:30.

Дым видели автолюбители на пересечении Московского проспекта и Обводного канала. Также тревога отвлекла от работы сотрудников бизнес-центра «Собрание» на улице Новорощинской. Обитатели офисов сфотографировали в окнах надвигающуюся дымную тучу.

В пресс-службе МЧС «Фонтанке» рассказали, что заявка о возгорании поступила по адресу: Митрофаньевское шоссе, 28. Здесь расположен сервис по обслуживанию газовых баллонов в легковых автомобилях. В компании нашему изданию пояснили, что пожар произошёл не у них, а на соседской территории, где находится мусоросортировочный пункт.