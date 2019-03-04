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Спорт
04.03.2019 13:14
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Ростех протестировал новую систему связи для российского сегмента МКС. Она устойчива к плохой погоде и помехам

Госкорпорация «Ростех» сообщила, что её холдинг «Росэлектроника» провел первый сеанс связи с Международной космической станцией (МКС) с помощью прототипа комплекса «Орион-Ц», созданного компанией.

«Комплекс «Орион-Ц» является новым поколением телевизионной аппаратуры, при создании которого использована современная электронная компонентная база и обновленная антенная система. Новая система создается по техническому заданию РКК «Энергия» и обеспечивает устойчивую к помехам связь в дуплексном режиме между МКС, транспортным космическим аппаратом и Центром управления полетами (ЦУП)», – говорится в сообщении Ростеха от 4 марта.

В госкорпорации добавили, что комплекс компактнее и мобильнее предшественников, удобнее в настройке и эксплуатации.

«Одно из основных преимуществ системы связи нового поколения – устойчивая работа при неблагоприятных метеоусловиях и при наличии сильных помех», – сказал исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко.

В ближайшее время планируется изготовить опытный образец аппаратуры. А после прохождения испытаний новейшая система связи будет использоваться для работы с российским сегментом Международной космической станции.

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