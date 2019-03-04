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Строительство
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04.03.2019 13:08
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В «Новом Лесснере» получено разрешение на строительство детского сада

В «Новом Лесснере» получено разрешение на строительство детского сада

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

В жилом комплексе бизнес-класса «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» получено разрешение на строительство детского сада.

Трехэтажное здание общей площадью 3500 кв.м рассчитано на 125 воспитанников. Детский сад будет кирпично-монолитным. Он расположится в тихом зеленом дворе первой очереди «Нового Лесснера», который будет свободен от машин и закрыт от посторонних. На территории детского сада будут оборудованы игровые площадки для детей разных возрастов.

Строительство детского сада планируется вести параллельно с возведением домов первой очереди и завершить в IV квартале 2021 года.

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

«Наличие школы и детсада прямо на территории жилого комплекса является преимуществом «Нового Лесснера», – отмечает начальник отдела продаж «Отделстрой» Николай Гражданкин, – Это дает родителям колоссальную экономию времени и является залогом спокойной жизни без ежедневной суеты».

Напомним, что у «Отделстроя» уже есть успешный опыт возведения передовых социальных объектов. Так, детский сад на 250 воспитанников, построенный компанией в ЖК «Новый Оккервиль», стал победителем престижного конкурса FIABCI Prix D’Excellence «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости» в 2012 году.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Лесснер», 1 очередь – Застройщик «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new-lessner/docs/

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – Застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/

 

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