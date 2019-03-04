НДС охладил автолюбителей. Продажи новых автомобилей в Петербурге увеличились в январе только на 1%

В январе 2019 года в Петербурге было продано 8 606 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 1% больше, чем за первый месяц 2018 года, говорится в отчете агентства «Auto-Dealer-СПб», опубликованном 4 марта.

Для сравнения: в декабре дилеры Северной столицы обновили рекорд по объему продаж за один месяц для последних четырех лет. В городе было продано 15 633 новых машины – на 6% больше, чем в декабре 2017 года. Всего за 2018 продажи новых авто выросли на 15%.

«На показатели января существенное влияние оказало повышение ставки НДС до 20%. На этом фоне покупатели старались приобрести машины до начала года, поэтому январский спрос частично сместился на декабрь», – комментирует директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По мнению эксперта, февраль также не будет отмечен высоким ростом: на это повлияют ожидания старта государственных программ поддержки, которые возобновились в марте.

В январе в ТОП-3 самых продаваемых в Северной столице машин вошли KIA, Hyundai и LADA. Причем KIA удалось вырасти на 56% по сравнению с прошлым годом. Это самый высокий темп в топ-25 по итогам января.