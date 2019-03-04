Министр Колокольцев на Захарьевской представляет нового главу ГУ МВД. Приехали все

В актовом зале ГУ МВД по Петербургу и области на Захарьевской улице министр МВД РФ Владимир Колокольцев представляет городским и областным силовикам и чиновникам нового руководителя главка генерала Романа Плугина.

На мероприятие 4 марта приехали не только топы полиции, но и представители всех ветвей власти. Корреспондент «Фонтанки» увидел заходящих в здание полпреда президента по СЗФО Александра Гуцана, врио губернатора Александра Беглова, вице-губернатора Владимира Кириллова, курирующего силовое направление в Смольном, спикера ЗакСа города Вячеслава Макарова и области Сергея Бебенина, главу УФСИН Игоря Потапенко, прокурора города Сергея Литвиненко и других.

Министр Колокольцев приехал на Захарьевскую в сопровождении Романа Плугина и своего нового советника – бывшего главы петербургского главка Сергея Умнова.

Напомним, указ о назначении нового главы ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области президент подписал на прошлой неделе. Главой петербургского ГУ МВД внезапно стал генерал Плугин.