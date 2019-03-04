«Удобно с точки зрения норм религии и традиций». В Чечне запустят такси для женщин

Сервис пассажирских перевозок, ориентированный исключительно на женщин, появится в Чечне. Идею одобрил кредитный комитет северокавказской республики.

«Женское такси» будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин. За рулем такого такси будут сидеть соответственно женщины», – об этом 4 марта сообщается в Instagram Фонда имени Шейха Зайеда, занимающегося в республике поддержкой предпринимательства и инноваций.

Сервису выбрали имя «мехкари», что в переводе с чеченского значит «девушки». Автомобили будет отличать особый дизайн. Судя по представленному проекту, машины будут оформляться с использованием светло-фиолетового цвета.

Идея таких такси не нова. Так, в Канаде действует сервис DriveHer, в Индии – Women on wheels, в Англии – Lady Chauffeurs и Annisa Cars. Есть подобные проекты и в мусульманских странах: Pink Taxi в Египте или Ojesy в Индонезии. В Петербурге несколько компаний предоставляют подобные услуги: компания Lady Bird позиционирует себя как «первое женское такси в Петербурге», а «Таксовичкофф», например, предоставляет возможность выбрать женщину-водителя.