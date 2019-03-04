Кабина и колёса отдельно от кузова – какими могут стать грузовики после ДТП, показывает случай под Усть-Лугой

Появившиеся в Сети 4 марта фотографии и видео последствий ДТП под Усть-Лугой наглядно демонстрируют, что «железо» грузовика отнюдь не гарантирует безопасность водителю. Два самосвала развалились на части: оторваны ось, колёса, кабина, дорога усеяна более мелкими обломками. Один грузовик опрокинулся.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, днём 3 марта на 51-м километре подъезда к Морскому торговому порту Усть-Луга, по предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля FAW не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с КамАЗом, которым управлял 39-летний мужчина.

Водители выжили, оба. Более того, госпитализированы они были не в тяжёлом состоянии, а с травмами средней степени тяжести.

Фотографии с места ДТП опубликовал 4 февраля «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», а видео – пользователь YouTube Равиль Талгатович.