«Левада-центр»: За президента, армию и ФСБ. Топ-3 социнститутов России неизменен, но рейтинги падают

Первая тройка самых значимых для общества социальных институтов России за последние два года осталась неизменной. Её по-прежнему возглавляет президент, вооруженные силы и ФСБ. Однако «Левада-центр» фиксирует существенное снижение роли президента по итогам своего свежего исследования общественного мнения.

Среднее значение важности лидера государства по пятибалльной шкале приблизилось к значениям 2011-2013 годов – 4,2. В 2017 году президент показывал результат 4,7, который был рекордным с 2001 года.

При этом роль ФСБ в глазах россиян тоже "просела" за последние два года, но не так существенно. В 2017 году спецслужбе ставили 4,1 балла. Сейчас лишь 3,8.

«Среди институтов, демонстрировавших значимый рост поддержки представлений об их значимости в общественной жизни в «посткрымский» период 2014–2016 годов, только вооруженные силы не потеряли популярность за последние два года», – пишут авторы исследования и уточняют, что рейтинг ведомства Сергея Шойгу сохраняет планку в 4,1 балла.

О том, что армия впервые обогнала президента в рейтинге доверия россиян, «Левада-центр» сообщал минувшей осенью.

Падение рейтингов демонстрируют и президентская администрация (с 4 до 3,6 балла), и правительство (с 3 до 3,6), и олигархи с банкирами ( 3,7 до 3,6). Газеты, радио и СМИ воспринимаются россиянами без изменений за 2 года – 3,5 балла. Самыми невлиятельными институтами остаются политические партии (2,9), НКО (2,5) и профсоюзы (2,0).

Опрос проведен 15–20 февраля 2019 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.