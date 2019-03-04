Разрешите представиться, генерал Плугин. Без обязательств

«Самостоятельный, искушенный, амбициозный». Этого не сказал министр Колокольцев, представляя первое лицо ГУ МВД. Сегодня петербургский бизнес и власть разгадывают его планы.

Роман Плугин (в центре)//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Товарищи офицеры!»: в 13 часов 4 марта в актовом зале на Захарьевской, 19, встала сотня руководителей районов и подразделений главка. Владимир Колокольцев представил нового начальника ГУ МВД Романа Плугина. «Фонтанка» вынула из столицы экспертные мнения: его команда, деловая репутация, модель поведения, вероятные кадровые решения. Если по Ульянову-Ленину, то важнейшим для делового Петербурга является смена шефа экономической безопасности. А вот задач по выборам губернатора генерал-майору не ставилось.

Вертикаль, куда системно встроен Роман Плугин, практически публична. Согласно открытым источникам, с 70-х годов его отец, ныне генерал-майор в отставке, работал в уголовном розыске, а после, до 1995 возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью Рязани. Начальник Главного управления собственной безопасности МВД России Александр Макаров с 1988 года также начинал с уголовного розыска Рязани, затем вместо Плугина-старшего также стал главой местного РУБОП. То есть отец Романа Плугина длительный период был начальником нынешнего влиятельного руководителя ГУСБ и помогал ему в карьерном росте.

В центральном аппарате МВД не является секретом, что Александр Макаров чуть ли не правая рука министра Владимира Колокольцева. Если метафора и преувеличена, то даже базовая логика любого крупного силовика диктует ставить на собственную безопасность своего. Таким образом, информация, что Роман Плугин ориентируется на Колокольцева – Макарова, – корректна.

Безусловно, деловые люди и исполнительная власть Петербурга и Ленобласти с опаской следят за внезапно меняющейся силовой архитектурой двух регионов.

Так как Романа Плугина на Неве не знают, «Фонтанке» пришлось вылавливать характеристики по Москве. Впечатления автор соединил в образ:

«Вас ждет московский тип самостоятельного игрока, причем ключевая суть – московский… ни на кого не ориентируется, кроме Колокольцева и Макарова… даже на ФСБ не ориентируется … ложиться под ваших великих не будет… искушен в аппаратной борьбе… амбициозен… знает себе цену… даже не скрывает, что он не равный, выше... молодой, жесткий в решениях – есть вопрос, есть ответ… не тот человек, кто будет дружить со многими, не тот, кому нравится улыбаться… ему не надо социальных связей… даже большим людям часто некомфортно с ним… когда Романа Юрьевича рассматривали на начальника ГУ МВД по Москве, то многие встали стеной, мол, если в кресле начальника Южного округа с ним трудно разговаривать по душам, что же будет потом… ». И самое главное – Плугин пришел без обязательств кому бы то ни было.

Продолжить мартовские тезисы можно элементарной буржуазной логикой. Грамотный генеральный директор прежде всего ставит своего бухгалтера, безопасника, кадровика и убирает либо договаривается о новых правилах с неформальными лидерами. Если они есть, конечно. Большинство собеседников «Фонтанки» предсказали конкретную ротацию:

– начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Алексей Бриллиантов;

– начальник Управления собственной безопасности Дмитрий Емцов.

Что касается начальника Управления по работе с личным составом Олега Дорофеева, то если предполагаются серьезные назначения, он нужен. Или еще нужен.

Конечно же, о новых веяниях говорят как во всех 18 районных управлениях города и 18 районах Ленобласти, так и веером по оперативно-разыскным частям. Но все же, пока не решатся кадрово-концептуальные задачи, их спокойствию ничего не угрожает. Заодно, при всем напряжении, опытные понимают – Роман Плугин не одинок в своей короткой скамейке запасных. Практика диктует, что, скорее всего, у нового руководителя есть своя пятерка. Десятка – уже из области фантастики.

Кстати, автору подсказали возможного будущего командира экономической полиции. Называют полковника Евгения Ульянова, начальника отдела экономической безопасности Южного округа МВД Москвы, откуда и пришел Роман Плугин. Также показывают на подчиненных начальника Главного управления экономической безопасности МВД России Андрея Курносенко. Ему к 23 февраля этого года присвоено звание генерал-лейтенанта, сам же он, заметим, выходец из того же ГУСБ МВД, которое возглавляет близкий отцу Плугина – Макаров.

Те же, кто смотрит на мир политологически, подставляют эти смыслы к предстоящим губернаторским выборам. Ведь именно так во властном мире трактовалась креатура того же полковника Ильина, кто на скорости проходил процедуры назначения на начальника ГУ МВД. До сих пор считается, что его рекомендовал Александр Беглов.

Если бы Ильина изначально согласовали с Владимиром Путиным, то министр Колокольцев, в январе внесший его кандидатуру в администрацию президента на начальника ГУ МВД, не отозвал бы ее уже в начале февраля. Если бы планировалось что-то (правда, непонятно, в чем проблема с лояльным Смольному Сергеем Умновым) подкорректировать при выборах, то это было бы совместное решение заинтересованных сторон.

По информации «Фонтанки», министр неожиданно и самостоятельно предложил Плугина президенту, несмотря на то, что Плугин уверенно шел на начальника главка по Свердловской области. Лидер кивнул перед коллегией МВД утром 1 марта, и еще до конца мероприятия напечатали указ.

Даже между министром и президентом расстояние таково, что оно генерирует мощное и непроверяемое поле для материализаций химер. Сегодня воображаемые ранее схемы превратились в байки. Инструкций у Романа Плугина относительно всенародного изъявления – нет. Свой 44-й день рождения 10 марта ньюсмейкер будет отмечать в столице. В Петербурге ему пока выпивать не с кем.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»