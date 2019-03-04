Третья неделя эвакуаций в Петербурге. На мороз отправились учащиеся трёх школ

Эвакуация прервала занятия в школе и детском садике Приморского района Петербурга 4 марта. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

По их словам, детей вывели на стадион из школы 655 и прикреплённого к ней детского садика на улице Оптиков. В пресс-службе администрации Приморского района «Фонтанке» подтвердили информацию об эвакуации и отметили, что сообщение о тревоге поступило по телефону в экстренные службы.

Уроки также прервали в 549-й и 375-й школах Красносельского района, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Массовая рассылка писем с угрозами минирования продолжается уже третью неделю. Она может быть связана с переделом рынка Minecraft. Не исключено, что за всем этим могут стоять вероятные владельцы серверов популярной онлайн-игры. Пока правоохранители подозревают в атаке 19-летнего выходца с Украины и российского студента.