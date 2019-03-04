Лавров назвал политику США оскорбительной для всей Латинской Америки
Политика США в отношении Венесуэлы оскорбительна для всех стран Латинской Америки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Катаре 4 марта.
Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон «не стесняется» в отношении Венесуэлы следовать «доктрине Монро», которая провозглашает американский континент закрытым для вмешательства европейских государств.
«После того, как в 1945 году была создана Организация Объединенных Наций, международное право регулируется уставом этой универсальной и самой легитимной организации. Теория и практика задних дворов оскорбительна, по большому счету. Поэтому я исхожу из того, что реагировать на это аррогантное заявление Джона Болтона будут Латиноамериканские страны, потому что он упомянул применимость "доктрины Монро" к Венесуэле, но оскорбил-то он всю Латинскую Америку», — сказал Лавров. Его цитирует RNS.
По словам российского министра, странам региона необходимо «задуматься над этой политикой».
Справка:
Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов объявил себя временным президентом страны. В скором времени глава США Дональд Трамп официально признал Гуайдо временным венесуэльским лидером. Его полномочия также признали Канада, Бразилия, Аргентина и другие страны. 4 февраля Австрия, Великобритания, Дания, Испания, Германия, Польша, Франция и ряд других европейских стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.