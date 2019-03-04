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Недвижимость
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04.03.2019 13:07
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«Аквилон Инвест» объявляет весенний квартирный SALE*: скидки до 20% на всё

«Аквилон Инвест» объявляет весенний квартирный SALE*: скидки до 20% на всё

«Аквилон Инвест»

Акция* распространяется на все объекты строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге: ЖК 4YOU и ЖК «Q-мир» в Московском районе, ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, ЖК «СолнцеPARK» и ЖК All Inclusive в Пушкинском районе.

При бронировании и подписании ДДУ на квартиру в любом из жилых комплексов холдинга в марте клиенту предоставляется скидка 15% при единовременной оплате или ипотеке, а также дополнительная скидка 5%, которая действует при любом способе оплаты.

«С приходом весны начинается наиболее активное время, причем не только на рынке недвижимости. Вливаясь в общий тренд весенних распродаж, мы решили запустить самый масштабный SALE* в истории нашего холдинга в Северной столице, предлагая сэкономить от нескольких сотен тысяч до более чем миллиона рублей. Таким образом мы хотим частично компенсировать затраты клиентов в условиях повышения ставок по ипотеке, а также упростить покупку собственного жилья для многодетных семей», – отметила Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Так, базовая стоимость студии в жилом комплексе «Q-мир» рядом с метро «Московская» составляет от 3,219 млн рублей. С учетом максимальной скидки по мартовской акции цена квартиры снижается до 2,6 млн рублей, выгода – 619 тысяч рублей. Экономия при покупке еврочетырехкомнатной квартиры в том же комплексе достигает до 2 млн рублей.

Напомним, сегодня холдинг «Аквилон Инвест» возводит в Северной столице пять жилых комплексов или порядка 300 тысяч кв.м. недвижимости: ЖК 4YOU рядом с метро «Звездная», ЖК «Q-мир» в пешеходной доступности от метро «Московская», ЖК «ARTквартал.Аквилон» в историческом центре, в 5 минутах ходьбы от «Фрунзенской», малоэтажный ЖК «СолнцеPARK» рядом с Экспофорумом, а также ЖК All Inclusive в Пушкинском районе, в Шушарах. Специальное мартовское предложение распространяется на квартиры во всех объектах.

*Распродажа. Сроки проведения акции: с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения скидок уточняйте в отделе продаж по телефону: 8 (812) 34-11111. Количество квартир ограничено

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru, ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте:  www.ai1.spb.ru, ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru, ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru,

 

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