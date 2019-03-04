У Михальченко сдали нервы. Он 200 раз вызывал врача в «Лефортово»

Бывший «губернатор 24 часа» Петербурга Дмитрий Михальченко тяжело переживает потерю миллиардного состояния и уголовное преследование за хищения в резиденции Владимира Путина. Душевный кризис подтверждают врачи.

О нездоровье Михальченко стало известно в Московском городском суде при рассмотрении жалобы на арест по делу о создании преступного сообщества. «Михальченко страдает рядом хронических заболеваний и за период нахождения его под стражей обращался за медицинской помощью более двухсот раз», – отразил суд в постановлении. Также установлено, что психиатр диагностировал подследственному профильный диагноз.

Михальченко задержали в марте 2016 года за контрабанду алкоголя, в конце декабря 2018-го Басманный суд назначил ему наказание 4 года 7 месяцев общего режима. Срок наказания заканчивается 19 апреля 2019 года. Оставшееся время бизнесмен мог провести в колонии, но Следственный комитет реанимировал дело о преступном сообществе, якобы созданном для систематических хищений на контрактах ФСО. Оно возбуждено еще в марте 2017 года. Обвинение Михальченко предъявили 30 июля 2018-го, материалы в отношении него выделили в отдельное производство и в январе этого года отправили в Басманный суд ходатайство о новом заключении бизнесмена под стражу, так как при этапировании в колонию он остался бы вне контроля следствия, получил бы возможность переписки, свиданий, телефонных переговоров. Михальченко признал, что новый арест явился для него «полной неожиданностью».

Уголовное дело о преступном сообществе возбудили в марте 2017 года. По нему были задержаны руководители ФГУП «Атэкс» ФСО Андрей Каминов и Станислав Кюнер, предприниматель Дмитрий Торчинский и другие. Впоследствии обвинение в растрате получили бывший начальник службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-лейтенант Игорь Васильев и его экс подчиненный полковник Дмитрий Улитин. По версии следствия, ФГУП «Атэкс» ФСО России передавало контракты на субподряд компаниям, бенефициаром которых являлся Михальченко, – «Балтстрой», «Стройкомплект», «Стройфасад». При исполнении работ, предположительно, совершались хищения. Ущерб оценивался в 1,5 млрд рублей. Из ключевых объектов упоминались резиденция Владимира Путина в Ново-Огарево и комплекс государственных дач «Воробьевы горы».

Расследование о хищениях по линии ФСО продлено до 19 марта 2019 года. До этой же даты действует новый арест Михальченко.