«Эта сверхрациональность принесет золотые медали». Непомнящий оценил шансы «Зенита» на чемпионство

Известный российский тренер Валерий Непомнящий считает «Зенит» главным фаворитом в чемпионской гонке. Он также отметил, что «Спартак» и «Краснодар» смотрятся интереснее, несмотря на то, что сине-бело-голубые обыграли «Урал» и увеличили отрыв.

«Хотя "Зенит" благодаря победе над "Уралом" и увеличил отрыв, по качеству игры "Спартак" и "Краснодар" смотрятся интереснее», – сказал он в интервью «СЭ».

– На кого же ставите в чемпионской гонке?

– Все-таки на «Зенит». Дело не только в том, что ближайшего конкурента он опережает на четыре очка. Сергей Семак выстраивает команду, которая умеет играть на результат. Вот эта сверхрациональность и принесет золотые медали.

– А с ЦСКА что случилось?

– Вопрос в психологии. Удачная концовка 2018-го и контрольные матчи на сборах убедили армейцев, что с игрой у них все в порядке. Но тут натолкнулись на ожесточенное сопротивление «Арсенала» и выяснилось – к такой борьбе парни не готовы. Растерялись. Еще и Влашич немножко тянул одеяло на себя. Ничего, Гончаренко из поражения сделает правильные выводы, быстренько вправит ребятам мозги, и в следующих матчах мы увидим тот ЦСКА, к которому привыкли.