Соединенные Штаты угрожают санкциями за сотрудничество с режимом Башара Асада

Американские власти рассматривают вариант санкционного давления на арабские страны за возобновление отношений с Сирией. Россия, в свою очередь, призывает лидеров этих стран к восстановлению политических контактов с Дамаском.

«Усилия арабских государств по возобновлению отношений с сирийским президентом Башаром Асадом, когда он одерживает победу, оказались приостановлены после того, как США попытались удержать своих союзников», – об этом 4 марта сообщает издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Сирийские власти ожидают от арабских стран помощи в восстановлении страны и признании режима Башара Асада. ОАЭ уже объявили об открытии в Дамаске своего посольства. Кроме того, правительство Сирии обратилось к Лиге арабских государств для восстановления своего членства в организации, на чем настаивает и Россия. При этом арабские государства колеблются из-за связи Асада с Ираном. Американская сторона требует от союзников режима «политической изоляции и политического давления» в отношении Дамаска.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани 4 марта отметил, что «вопросы сирийского урегулирования должны решать сами сирийцы, и чтобы им никто не мешал». При этом, по его словам, необходимо восстанавливать отношения с этой страной. Он призвал поддержать возвращение Сирии в Лигу арабских государств, членство в которой было приостановлено в 2011 году. Ранее Лавров с подобной просьбой обратился к лидерам Туниса, Алжира и Марокко.