Александр Беглов хочет достучаться до горожан через радиоточки

Врио губернатора города Александр Беглов в понедельник, 4 марта, появится в эфире «Радио России — Санкт-Петербург». Как сообщил «Фонтанке» источник в Смольном, его выступления будут еженедельными, Беглов хочет найти дополнительный канал общения с горожанами.

Как сообщает источник «Фонтанки» в Смольном, начало первого радиоэфира с врио губернатора запланировано на 18:10, из-за этого пришлось на пять минут сдвигать вечерний выпуск новостной программы. Подобные выступления, предположительно, станут еженедельными. Идея принадлежит самому Александру Беглову, и состоит в том, чтобы глава города лично рассказывал людям о своей работе и ее результатах, а также демонстрировал курс на открытую политику.

Тема первого эфира не известна, однако снегопады последних дней подсказывают, что вопрос уборки города может быть затронут.

«Радио России» можно слушать на первой кнопке в городской радиотрансляционной сети и на частоте 99Fm.

На прошлой неделе Беглов заявил о своей готовности завести аккаунт в соцсети "ВКонтакте", чтобы вести непосредственное общение с горожанами.