Происшествия
Легковушка «пошла на жертву», не позволив «Газели» влететь в «мост глупости»
У «моста глупости» на Софийской что-то пошло не так. Уже второй раз за несколько дней аварии недополучаются.
Утром 4 февраля ДТП остановило «Газель», которая, судя по фотографиям, скорее всего, не соответствует габаритам, перед самим мостом. «На Ленсоветовской дороге встретились «Газель» и Mazda», – сообщает очевидец Денис в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Мазда» – герой дня – самоотверженно уберегла «Газель», «вот это отвага», шутят в комментариях. «20 дней в Мост глупости никто не врезался. Доброе утро! С началом рабочей недели!» – пишет твиттер моста.
До этого, 27 февраля, попытка тоже не была засчитана: тогда в мост врезалось сено.
Справка:
«Мост глупости» официально называется мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице. Он построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014-м, и с тех пор под ним регулярно застревает транспорт, особенно «Газели». Из-за этого над ним повесили растяжку с соответствующим предупреждением.
Городские власти активно взялись за мост после того, как юбилейная 150-я «Газель» застряла под ним в День города, 27 мая. Ряд мер по снижению аварийности оказался более-менее эффективен: ДТП стало заметно меньше.