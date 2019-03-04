Легковушка «пошла на жертву», не позволив «Газели» влететь в «мост глупости»

У «моста глупости» на Софийской что-то пошло не так. Уже второй раз за несколько дней аварии недополучаются.

Утром 4 февраля ДТП остановило «Газель», которая, судя по фотографиям, скорее всего, не соответствует габаритам, перед самим мостом. «На Ленсоветовской дороге встретились «Газель» и Mazda», – сообщает очевидец Денис в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Мазда» – герой дня – самоотверженно уберегла «Газель», «вот это отвага», шутят в комментариях. «20 дней в Мост глупости никто не врезался. Доброе утро! С началом рабочей недели!» – пишет твиттер моста.

До этого, 27 февраля, попытка тоже не была засчитана: тогда в мост врезалось сено.