Индия планирует подписать соглашение об аренде российской подлодки

Россия и Индия могут заключить договор о лизинге атомной подводной лодки, сообщает The Economic Times со ссылкой на источники.

Сумма сделки составляет $3 млрд, подписание договора ожидается 7 марта.

Подводная лодка проекта 971 «Нерпа» получит название Chakra III и заменит Chakra II, которая была поставлена Нью-Дели на аналогичных условиях в 2012 году. Издание сообщает, что срок действия аренды этой подводной лодки заканчивается в 2022 году, аренда может быть продлена еще на пять лет, до тех пор, пока новое судно не будет введено в строй.