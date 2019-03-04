Шнуров увел своих поклонников в Телеграм и переименовался в Шнуровика

Лидер группировки «Ленинград» объявил, что переезжает из Инстаграма в Телеграм. В последнем посте в покидаемой социальной сети Сергей Шнуров объяснил, что делает это ради «стишков».

«Обращаюсь к прогрессивной общественности, – сказал музыкант. – В последнее время в Инстаграме стали часто блокировать мои стишки, то ли по жалобам, то ли по другим причинам. Поэтому я решил переехать в Телеграм».

В первом посте в Телеграме Шнуровик сразу же опубликовал четверостишие: «Россия спит, и не случайно, что на обломках постобломков, потомки, тех уже потомков, прочтут – маде ин Чайна». Новый телеграм-канал менее чем за сутки набрал 67 тысяч подписчиков.

Ранее 21 февраля Инстаграм заблокировал пост, в котором Шнуров опубликовал стихотворение о массовой драке в Москве у ресторана «Неолит». В ответ музыкант выложил четверостишие о том, что блокировка «стишка» оскорбила его «чувства атеиста».