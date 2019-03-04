Премьер Пакистана отказался от Нобелевской премии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан не собирается претендовать на Нобелевскую премию мира, такое заявление он опубликовал 4 марта на своей странице в Twitter.

"Я не достоин Нобелевской премии мира. Ее должен получить тот, кто решит спор о принадлежности Кашмира в соответствии с волей его жителей, а также проложит путь миру и развитию человеческого потенциала на [Индийском] субконтиненте", – заявил Хан.

I am not worthy of the Nobel Peace prize. The person worthy of this would be the one who solves the Kashmir dispute according to the wishes of the Kashmiri people and paves the way for peace & human development in the subcontinent. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) 4 марта 2019 г.

1 марта Исламабад передал Нью-Дели плененного индийского летчика, который был задержан пакистанскими военными после того, как его самолет МиГ-21 был сбит во время воздушного боя между странами. Пакистанский премьер назвал его выдачу "мирным жестом". После этого в Интернете сторонники Хана выступили с предложением номинировать премьера на Нобелевскую премию мира, и на сайте Change.org была составлена соответствующая петиция.