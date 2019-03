Премьер Пакистана отказался от Нобелевской премии

Премьер-министр Пакистана Имран Хан не собирается претендовать на Нобелевскую премию мира, такое заявление он опубликовал 4 марта на своей странице в Twitter.

"Я не достоин Нобелевской премии мира. Ее должен получить тот, кто решит спор о принадлежности Кашмира в соответствии с волей его жителей, а также проложит путь миру и развитию человеческого потенциала на [Индийском] субконтиненте", – заявил Хан.

I am not worthy of the Nobel Peace prize. The person worthy of this would be the one who solves the Kashmir dispute according to the wishes of the Kashmiri people and paves the way for peace & human development in the subcontinent.