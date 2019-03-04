Стартовали жеребьевки проекта «Твой бюджет». Они продлятся неделю
С 4 по 11 марта в районах-участниках проекта «Твой бюджет – 2019» пройдут жеребьевки, на которых будут отобраны члены бюджетных комиссий. Ранее Смольный отобрал шесть самых активных районов, перепроверив заявки.
Как сообщает комитет финансов, из всех людей, подавших заявку в районе и пришедших на жеребьевку, случайным образом будут выбраны 20 членов бюджетной комиссии, которые в течение 4 месяцев будут заниматься своими инициативами и на итоговом голосовании выберут победителей проекта. Кроме того, выберут еще 20 членов резерва, которые смогут заменить членов бюджетных комиссий, по каким-либо причинам выбывших из проекта.
Ранее комитет выбрал шесть районов, где было самое большое количество заявок и которые смогут принять участие в проекте. Финальный результат выглядит так:
1. Невский район — 911 заявок; 2. Московский район – 905 заявок; 3. Фрунзенский район – 722 заявки; 4. Василеостровский район – 613 заявок; 5. Красногвардейский район – 598 заявок; 6. Петроградский район – 571 заявка.
При этом еще за день до этого в шестерку избранных попадал не Петроградский, а Центральный район. Правда, в нем в последний день приема заявок было подано 427 из 681, поэтому после проверки он потерял возможность распределить бюджетные 15 млн рублей.
Комфин сообщает даты и места проведения районных жеребьевок:
4 марта 2019 года, 19:00 – жеребьевка в Красногвардейском районе.
Место проведения: Охтинский центр эстетического воспитания.
Адрес: ул. Маршала Тухачевского, 8.
5 марта 2019 года, 19:00 – жеребьевка в Невском районе.
Место проведения: администрация Невского района.
Адрес: пр. Обуховской Обороны, 163.
5 марта 2019 года, 19:00 — жеребьевка в Василеостровском районе.
Место проведения: Дом молодежи Василеостровского района.
Адрес: Большой пр., 65.
6 марта 2019 года, 19:00 — жеребьевка во Фрунзенском районе.
Место проведения: администрация Фрунзенского района.
Адрес: Пражская ул., 46.
6 марта 2019 года, 19:00 — жеребьевка в Петроградском районе.
Место проведения: администрация Петроградского района.
Адрес: Большая Монетная ул., 19.
11 марта 2019 года, 19:00 — жеребьевка в Московском районе.
Место проведения: КДЦ «Московский».
Адрес: Московский пр., 152.
Справка:
В течение месяца с 15 января по 15 февраля на сайте проекта "Твой бюджет" жители всех районов Санкт-Петербурга могли подать заявку на участие в проекте. Идеи принимались от всех совершеннолетних жителей города, имеющих гражданство Российской Федерации, за исключением представителей органов государственной власти и местного самоуправления. Пилотный проект «Твой бюджет» стартовал в Санкт-Петербурге в 2016 году – 580 жителей Санкт-Петербурга подали 766 идей. В 2017 году 1170 жителей предложили 1356 идей по развитию городской среды, в 2018 году от 3288 жителей было подано 5287 идей.