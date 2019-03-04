Стартовали жеребьевки проекта «Твой бюджет». Они продлятся неделю

С 4 по 11 марта в районах-участниках проекта «Твой бюджет – 2019» пройдут жеребьевки, на которых будут отобраны члены бюджетных комиссий. Ранее Смольный отобрал шесть самых активных районов, перепроверив заявки.

Как сообщает комитет финансов, из всех людей, подавших заявку в районе и пришедших на жеребьевку, случайным образом будут выбраны 20 членов бюджетной комиссии, которые в течение 4 месяцев будут заниматься своими инициативами и на итоговом голосовании выберут победителей проекта. Кроме того, выберут еще 20 членов резерва, которые смогут заменить членов бюджетных комиссий, по каким-либо причинам выбывших из проекта.

Ранее комитет выбрал шесть районов, где было самое большое количество заявок и которые смогут принять участие в проекте. Финальный результат выглядит так:

1. Невский район — 911 заявок; 2. Московский район – 905 заявок; 3. Фрунзенский район – 722 заявки; 4. Василеостровский район – 613 заявок; 5. Красногвардейский район – 598 заявок; 6. Петроградский район – 571 заявка.

При этом еще за день до этого в шестерку избранных попадал не Петроградский, а Центральный район. Правда, в нем в последний день приема заявок было подано 427 из 681, поэтому после проверки он потерял возможность распределить бюджетные 15 млн рублей.

Комфин сообщает даты и места проведения районных жеребьевок:

4 марта 2019 года, 19:00 – жеребьевка в Красногвардейском районе.

Место проведения: Охтинский центр эстетического воспитания.

Адрес: ул. Маршала Тухачевского, 8.

5 марта 2019 года, 19:00 – жеребьевка в Невском районе.

Место проведения: администрация Невского района.

Адрес: пр. Обуховской Обороны, 163.

5 марта 2019 года, 19:00 — жеребьевка в Василеостровском районе.

Место проведения: Дом молодежи Василеостровского района.

Адрес: Большой пр., 65.

6 марта 2019 года, 19:00 — жеребьевка во Фрунзенском районе.

Место проведения: администрация Фрунзенского района.

Адрес: Пражская ул., 46.

6 марта 2019 года, 19:00 — жеребьевка в Петроградском районе.

Место проведения: администрация Петроградского района.

Адрес: Большая Монетная ул., 19.

11 марта 2019 года, 19:00 — жеребьевка в Московском районе.

Место проведения: КДЦ «Московский».

Адрес: Московский пр., 152.